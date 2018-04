Justin Timberlake kommt nach Wien

Im Zuge des unglaublichen Erfolgs von Justin Timberlakes The Man Of The Woods Tour bestätigte Live Nation jetzt Zusatzkonzerte in Mannheim (13.07.18) und Wien (18.08.18). Die letzten Monat gestartete The Man Of The Woods Tour besucht zahlreiche nordamerikanische Städte, bevor sie im Sommer in Europa und im Herbst erneut in Nordamerika Station macht.

THE MAN OF THE WOODS TOUR

Fr. 13.07.18 Mannheim SAP Arena *

Sa. 21.0718 Köln LANXESS arena

Mi. 08.08.18 Hamburg Barclaycard Arena

Do. 09.08.18 Hamburg Barclaycard Arena

So. 12.08.18 Berlin Mercedes-Benz Arena

Mo. 13.08.18 Berlin Mercedes-Benz Arena

Do. 16.08.18 Zürich Hallenstadion

Sa. 18.08.18 Wien Stadthalle D *

Mo. 20.08.18 Frankfurt Festhalle

Di. 21.08.18 Frankfurt Festhalle