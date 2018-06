Katy Perry: Heiße Po-Show in Wien

21 Hits, sechs heiße Kostüme und Schwebe-Aktionen auf Sternen, Planeten, Basketball-Körben und auf einer Pendeluhr. Großes Hitfeuerwerk von Katy Perry für Wien. Gestern (4. Juni) verzauberte die Pop-Queen mit der atemberaubenden Witness-Show über 12.500 Fans in der Stadthalle.

Explosionen

Vom Opener Witness, zu dem sie auf einem überdimensionalen Stern auf die Bühne schwebte, bis zum von Dutzenden Explosionen begleiteten Finale Firework lieferte Perry in Wien 120 kurzweilige Minuten lang die größte Pop-Revue des Jahres in sechs Akten. Und eine heiße Modeschau gleich dazu: Goldene Spitzenkorsage zu Dark Horse, ein innovativer LED-BH bei I Kissed A Girl und ein sexy Latex-Mini zu Roar.

Video-Show

Dazu gab’s 15 Tänzer, eine bombastische Video-Show, heißen Poledance auf einer Ringelblume und Kitsch-Requisiten wie riesige Poker-Würfel, drei Meter-hohe Flamingos oder überdimensionale Salz-Streuer. Dafür musste backstage ein komplettes Möbel-Lager errichtet werden.

Mozart

Als Highlight intonierte Katy nach einem minutenlangen Kopfstand (!) mit ihrem Super-Bowl-Hai Left Shark das Mozart-Stück Eine kleine Nachtmusik und zu Into Me You See hängte sie sich sogar die Österreich-Fahne um.: "Ich liebe eure Würstel, Mozart und Arnold Schwarzenegger“. Nicht die einzigen deutschen Worte, die sie während der sympathisch volksnahen Las-Vegas-Show sprach. Auch "Peinlich" (zu Left Shark) und "Scheiße" kamen ihr mehrmals über die Lippen.

Abseits der Show wurden den Fans und Paparazzi das Leben schwer gemacht: wegen dem Besuch von Russlands Präsident Putin war der Privatflughafen in Schwechat bei Perrys Landung um 17.14 Uhr hermetisch abgeriegelt. Dazu verweigerte sie knapp nach Mitternacht beim Weiterflug nach Berlin alle Autogramme.

Das war die Setlist in Wien (04-JUN-2018):

1. Akt

Video-Intro: In The Space

Intro: Witness

Roulette

Dark Horse

Chained to the Rhythm

2. Akt

Video-Intro: Act My Age

Teenage Dream

Hot N Cold

Last Friday Night (T.G.I.F.)

California Gurls

Eine kleine Nachmtmusik (Wolfang Amadeus Mozart Cover)

I Kissed a Girl

3. Akt

Video-Intro: Celestial Body"

Déjà Vu

Tsunami

E.T.

Bon Appétit

4. Akt

Video-Intro: Mind Maze

Wide Awake

Into Me You See

Power

5. Akt

Video-Intro: Vídeo Game

Part of Me

Swish Swish

Roar

Zugaben: 6. Akt

Pendulum

Firework