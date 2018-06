Nova Rock: Fans sauer wegen Anreise-Chaos

Heute ist der große Anreisetag für alle Leute, die das Nova Rock an allen Tagen erleben wollen. Am Abend geht das große Festival mit Marilyn Manson, Seiler und Speer sowie Kraftklub und anderen los. Die Toten Hosen mussten leider wegen Campinos Hörsturz die Teilnahme absagen.

Zwischenlösung

Doch nun gibt es - wie der Veranstalter via Facebook verlautet hat - massive Probleme bei der Anreise zum Festivalgelände in Nickelsdorf! Wetterbedingt muss "eine Bodensituation repariert werden. "Alle Fahrzeuge werden deshalb am Campingplatz zwischengeparkt", heißt es in einem Statement.

Nicht begeistert

Die Besucher sind davon natürlich nicht begeistert. Auf Facebook heißt es: