Sheeran: Privat-Doku vor Wien-Hit

108.000 Fans fiebern dem Konzert-Hit des Jahres entgegen: Am 7. und 8. August füllt Ed Sheeran (27) gleich zwei Mal das Wiener Ernst-Happel-­Stadion. Das gelang vor ihm nur Robbie Williams (2006) und Helene Fischer (2015). Die Tickets waren innerhalb von nur vier Stunden restlos ausverkauft (Rekord!)

Ticket-Gewinn

Mit ÖSTERREICH sind Sie beim Konzert-Hit des Jahres rund um 125 millionenfach verkaufte Hits wie Shape Of You, Castle On The Hill oder I See Fire trotzdem live dabei. Auf oe24.at verlosen wir die allerletzten Karten für die Wien-Premiere am 7. August.

Privat-Filme

Als Einstimmung gewährt der Rekord-Popper – erfolgreichste Tour des Jahres – jetzt erstmals ganz persönliche Einblicke: Die Doku Songwriter (ab 28. August) zeigt nicht nur die Aufnahmen seiner Hit-CD Divide, sondern auch jede Menge Privat-­Filme: Ed als Teenie am Klavier , beim Kauf der ersten Gitarre und ganz romantisch mit seiner Verlobten Cherry Seaborn.

Katzen-Show

Noch persönlicher wird Sheeran nur auf Instagram: Seine geliebten Katzen Dorito und Calippo haben jetzt sogar ihren eigenen Blog.