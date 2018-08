Tausende rocken in Wien mit Ed Sheeran

108.000 Tickets waren für das Konzert-Doppelpack verkauft. Der größte Konzert-Hype des Jahres. Dazu Volksfest-Stimmung im Happel-Stadion. Bereits ab 8 Uhr strömten die ersten Fans zum Konzert. Ab 12 Uhr mussten Hunderte Besucher wegen der von Sheeran angeordneten Ausweiskontrolle ihre Tickets umpersonalisieren lassen. Das Chaos hielt sich aber in Grenzen.

Überpünktlich um 20.43 Uhr legte der erfolgreichste Star des Jahres mit seiner One-Man-Show los. Gleich zu Beginn startete er nur mit Gitarre und einer Loop-Maschine bewaffnet („Das ist alles live“) in kurzer Hose und im schlichten weißen T-Shirt mit dem Aufdruck Hoax (z.dt. Schabernack) mit seinem Mega-Hit "Castle On The Hill". Die Masse war begeistert.

Über 50.000 Fans feuerten ihren Superstar im Wiener Happel-Stadion an.

Ohne viel Special-Effects, nur mit Gitarre bewaffnet - So kennen und lieben seine Fans den Rotschopf.

Mit reichlich Plakaten ausgestattet, kämpfen einige um Sheerans Aufmerksamkeit.

Auch der Superstar scheint seine erste Mega-Show in Wien zu genießen.

Selfies bei Ankunft in Wien

Um 14.58 Uhr landete er mit einer Cessna 680A Citation Latitude aus London Stansted kommend in Schwechat! Autogramme Fehlanzeige, aber immerhin knipste er zwei Fans Selfies (!).Dann ging’s mit einem abgedunkelten Van in Stadion, wo er nach dem Soundcheck gleich sieben Gold und Platin-Awards kassieren soll.

Sheeran-Fan Mark ergatterte eines der begehrten Selfies mit dem Superstar.

Sheeran auf dem Weg von Schwechat zum Soundcheck.

Die geplante Setlist

Castle On The Hill

Eraser

The A Team

Don’t

New Man

Dive

Bloodstream

Happier

Tenerife Sea

Galway Girl

Feeling Good

I See Fire

Thinking Out Loud

One

Photograph

Perfect

Nancy Mulligan

Sing

Zugaben:

Shape Of You

You Need Me, I Don’t Need You