Versteck-Spiel um Ed-Sheeran

Es hieß, dass Pop-Pumuckl Ed Sheeran (27) schon gestern in Österreich landen sollte, da sein Zürich-Konzert am Samstagabend das letzte war, das vor seinen beiden ausverkauften Wien-Konzerten, morgen und übermorgen, auf dem Programm stand.

Doch vom Rotschopf war erst einmal keine Spur zu sehen. Einzig Anne-Marie, die sein Vorprogramm bestreitet, postete ein gemeinsames Foto aus dem Privatjet. Möglich wäre, dass Ed von Zürich nach Bozen geflogen ist und mit dem Helikopter weiter ins Zillertal, wo er bereits das Video zu Perfect dreht und sogar ein Haus haben soll. Fix ist nur, dass Sheeran ab morgen 108.0000 österreichische Fans auf Trab hält. Pünktlich um 20.45 geht es für Ed auf die Bühne des Ernst-Happel-Stadions. Zwei Tage lang liefert er mit Hits wie Castle on the Hill oder You Need Me, I Don’t Need You eine 20 Songs lange One-Man-Show mit Stimme und Gitarre. Zur Zugabe Shape of You plant er sogar, im Trikot des österreichischen Fußballnationalteams auf der Bühne zu stehen. Die letzte Chance auf die seit Ewigkeiten ausverkauften Tickets haben Sie auf oe24.at.

Die letzten Tickets gewinnen

Ed Sheeran bestätigt im Happel-Stadion seinen Ruf als größter Popstar der Welt: Die 20 größten Hits des Pop als sensationelle One-Man-Show.

Mit ÖSTERREICH sind Sie live dabei. Die letzten Tickets für das große Wien-Finale am 8. August gewinnen Sie jetzt auf oe24.at! Gleich reinklicken!