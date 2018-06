Der Volks-Rock'n'Roller freut sich über eine dreifache Chartsspitze! Das neue Album von Andreas Gabalier, "Vergiss mein nicht" ist in Österreich, Deutschland und der Schweiz auf Platz eins der Hitparaden eingestiegen. Er meint auf Facebook dazu: "Vielen lieben Dank für diese riesige Begeisterung"

Stadthalle

Für das Album „Vergiss mein nicht“ wird von der Plattenfirma nur eine Woche nach der Veröffentlichung Platin in Österreich verlautbart. Am 15.12. spielt Gabalier in der Wiener Stadthalle.