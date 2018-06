Die ersten Bilder der neuen Helene-Fischer-Tour

Premiere

„Wir wollen den Moment, das Leben und den Sommer feiern, und das sehr ausgelassen!“ Helene Fischer (33) setzt mit ihrer neuen Tournee wieder Maßstäbe. Nach der atemberaubenden Hallen-Show in Zusammenarbeit mit dem Cirque du Soleil bringt sie nun ihr 10-millionenfach verkauftes Œuvre als farbenfrohes Stadien-Spektakel. Am 11. Juli fegt sie durch das Wiener Happel-Stadion (Restkarten bei Ticket24.at).. Schon gestern begeisterte sie 40.000 Fans beim Tourstart in der Red Bull Arena von Leipzig. ÖSTERREICH war live dabei.

Zu über 20 Hits wie Immer wieder dieses Fieber spür’n, Herzbeben und natürlich Atemlos durch die Nacht lieferte Helene auf einer bunten Bombast-Bühne weit über zwei Stunden lang nicht nur ein Konzert, sondern auch gleich Modeschau, Video-Abend und Turn-Stunde: Niemand rekelt sich so verführerisch auf der Bühne wie sie.



Spannend: die Open-Air-Tour ist kein Abklatsch der Hallen-Tour, sondern wirklich eine brandneue Show: weniger Akrobatik, dafür Mega-Videoscreen und ganz viel Publikumsnähe.

Vorbereitet hat sich die Schlager-Queen nicht nur mit zwei Wochen Proben, sondern auch mit einem Liebesurlaub. Im Mai ging es mit Lover Florian Silbereisen nach Indonesien. „Er ist mein Traummann.“