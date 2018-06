Helene: So heiß wird ihre Wien-Show

Mega! Sieben heiße Kostüme, über 30 Hits, mehr Explosionen als bei Rammstein und eine farbenfrohe Bombast-Bühne im Dauer-Konfetti-Regen. Helene Fischer (33) liefert die Sommer-Party des Jahres! Nur drei Monate nach ihrer atemberaubenden Hallen-Show in Zusammenarbeit mit dem Cirque du Soleil setzt sie mit einer brandneuen Stadion-Show wieder neue Maßstäbe. Am 11. Juli auch für 50.000 Fans im Wiener Happel Stadion. (Restkarten bei ticket24.at) Schon der Tourstart in Leipzig wurde zum Triumph. ÖSTERREICH war live dabei.

Vom Opener Flieger, zu dem sie im Konfetti-Regen in Cowboy-Hotpants und Glitzer-BH über die 50 Meter breite Bühne fegte, bis zum von Feuerwerk begleiteten Finale Achterbahn ließ Helene 135 Minuten lang selbst Taylor Swift oder Beyoncé alt aussehen

© TZOE/Zeidler

Auch der Sex kam natürlich nicht zu kurz: Vor dem Überhit Atemlos gab’s eine sündige Video-Show, Bei Herzbeben rekelte sie sich auf einem riesigen Glitzer-Herz und zu Achterbahn tanzte sie im knappsten Latex-Bikini aller Zeiten an.

© TZOE/Zeidler

Dazu gab’s den Dauerschlachtruf „Spürt ihr es schon?“, ein 90er-Jahre-Medley rund um Dance-Klassiker wie Rhythm Is A Dancer oder I Like to Move it und ein Duett mit Ben Zucker (Freiheit). Weder Regen („Das sind Freudentränen, die von oben kommen, weil wir endlich wieder auf Tour gehen“) noch ein kurzer Stromausfall konnten sie stoppen. Den größten Jubel gab es trotzdem für eine Zwischenansage: „Deutschland hat 2:1 gewonnen!“

© TZOE/Zeidler