Helene hebt jetzt wieder ab

"Wir wollen den Moment, das Leben und den Sommer feiern, und das sehr ausgelassen!“ Helene Fischer (33) setzt mit ihrer neuen Tournee wieder neue Show-Massstäbe. Nach der atemberaubenden Hallen-Show in Zusammenarbeit mit dem Cirque du Soleil bringt sie nun ihr 10-Millionenfach verkauftes Oeuvre als farbenfrohes Stadien-Spektakel. Am 11. Juli fegt sie durch das Wiener Happel-Stadion (Restkarten bei Ticket24.at). Schon am Samstag begeisterte sie damit 40.000 Fans beim Tourstart in der Red-Bull-Arena von Leipzig. ÖSTERREICH war live dabei.

Spektakel

Zu über 20 Hits wie „Immer wieder dieses Fieber spüren“, „Herzbeben“ und natürlich „Atemlos durch die Nacht“ lieferte Helene auf einer bunten Bombast-Bühne weit über zwei Stunden lang nicht nur ein Konzert, sondern auch gleich Modeschau, Video-Abend und Turn-Stunde: Niemand rekelt sich so verführerisch auf der Bühne wie sie.

Spannend: die Open-Air-Tour ist kein Abklatsch der Hallen-Tour, sondern wirklich eine brandneue Show: weniger Akrobatik, dafür Mega-Videoscreen, Wassershow, mehr Feuerwerk als bei Rammstein, heiße Zwischenvideos und ganz viel Publikumsnähe. So fuhr sie sogar auf einem Reitwagen durch die Menge und stimmte dann auf einer Zweitbühne am Mischpult den Westernhagen-Klassiker Freiheit als Duett mit Ben Zucker an.

Fußball war auch bei Helene ganz vorn dabei

Den größten Jubel gab‘s trotzdem für eine Zwischenansage: „Deutschland hat 2:1 gewonnen!“

Vorbereitet hat sich die Schlager-Queen dafür nicht nur mit zwei Wochen intensiver Proben, sondern auch mit einem Liebesurlaub. Im Mai ging es mit Lover Florian Silbereisen nach Indonesien. „Er ist mein Traummann“