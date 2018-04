Kurz nachdem car2go angekündigt hat, seine Smart-Flotte in Wien langfristig mit reinen Elektroautos ersetzen zu wollen , kündigt sich der Start eines neuen Carsharing-Anbieters an, der vom Start weg nur auf rein elektrisch betriebene Fahrzeuge setzen will. So plant die heimische Caroo Mobility GmbH, unter dem Markennamen "Caroo" ein sogenanntes Free-Floating-Angebot ausschließlich mit Elektrofahrzeugen auszurollen. Das teilte das Unternehmen am Montag in einer Aussendung mit. Geschäftsgebiet und Fahrzeugpalette sind schon ziemlich fix, bei der Finanzierung setzt man auf Crowdfunding. Das Investmentziel liegt hier bei 350.000 Euro ; bisher wurden 16.000 Euro eingesammelt (Stand: 23. April; 16:00 Uhr).