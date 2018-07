Rassismus-Eklat bei Traiskirchener Weinfest

Doch das herzliche Bild täuscht, denn was Imoan in einem langen Statement auf Facebook schildert, ist schier erschütternd.

"Eine Schwarze im Dirndl"

„Wir haben spontan beschlossen, mit unseren Nachbarn auf das Weinfest in Traiskirchen zu fahren.“ Mit diesem Satz beginnt die Erzählung der jungen Frau. Doch was sich anfänglich wie eine nette Erzählung eines Weinfestbesuchs anhört, endet in blankem Rassismus.

„Eine Schwarze im Dirndl!“. Augenpaare blicken die junge Dame an. An einem Nachbartisch wird geredet und gestarrt.

Kein weiterer Schritt ist mehr möglich, ohne dass Gerede oder Gelächter zu hören ist. Imoan spürt die Ablehnung.

Lesen Sie hier ihre bewegenden Zeilen: