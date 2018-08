20-jähriger Lenker schlief nach Unfall Rausch aus

Ein betrunkener Autofahrer hat in der Nacht auf heute, Mittwoch, nach einem Unfall in Maria Alm (Pinzgau) in seinem demolierten Wagen seinen Rausch ausgeschlafen. Drei Stunden, nachdem der 20-jährige Ungar um 23.00 Uhr in einer Rechtskurve von der B164 abgekommen und auf ein Gitter eines Entwässerungsschachtes aufgefahren war, entdeckte ihn ein Verkehrsteilnehmer und alarmierte die Polizei.

Der Unfalllenker war unverletzt geblieben. Ein Alkomat-Test ergab allerdings 1,64 Promille. Die Beamten stellten zudem fest, dass er keinen Führerschein besitzt. Die Ölwanne des Pkw war bei dem Crash beschädigt worden. Das ausgelaufene Motoröl wurde von der Feuerwehr gebunden. Das Auto des 20-Jährigen war so schwer beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste.