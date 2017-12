24-jähriger crasht mit Skidoo in Traktor

Ein Mühlviertler ist am Samstag gegen 12.20 Uhr in Klaffer am Hochficht (Bezirk Rohrbach) mit seinem Schneemobil gegen einen Traktor geprallt. Der 24-Jährige fuhr auf einer Wiese und wollte an einer unübersichtlichen Stelle eine Gemeindestraße überqueren. Er erlitt schwere Verletzungen an den Beinen, teilte die oö. Polizei in einer Aussendung am Samstag mit.

Der junge Mann wurde ins Unfallkrankenhaus nach Linz geflogen. Sein Gefährt fing in Folge des Zusammenstoßes Feuer und verbrannte zur Gänze. Der 56-jährige Traktorfahrer blieb unverletzt, sein Fahrzeug wurde leicht beschädigt. Die Feuerwehr war mit 20 Mann im Einsatz.