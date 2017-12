Der Lotto-Sechsfach-Jackpot hat zwei Österreichern am Heiligen Abend je 6,1 Millionen Euro beschert. Grund zum Jubeln hatten ein Niederösterreicher und ein Steirer, wie ein Sprecher der Österreichischen Lotterien der APA am Sonntagabend mitteilte.

Beide Gewinner mit Quicktipp erfolgreich

Der Steirer und der Niederösterreicher tippten die "sechs Richtigen" 7, 8, 14, 33, 38 und 40 und gewannen jeweils exakt 6.118.478,40 Euro, so die Lotterien in einer Aussendung am Sonntagabend. Beide Gewinner vertrauten auf die Hilfe des Computers und waren per Quicktipp erfolgreich.



Insgesamt seien für die Ziehung am Sonntag 17,9 Millionen Tipps abgegeben worden, was zu einer Rekord-Gewinnsumme von mehr als 12,2 Millionen Euro für die "sechs Richtigen" führte.

Die Zahlen 7, 8, 14, 33, 38, 40 waren es, die bei Lotto "6 aus 45" aus dem Trichter rollten und für den Gewinn von jeweils exakt 6.118.478,40 Euro sorgten.

Noch nie ging es bei Lotto um so eine hohe Summe

Es lagen mehr als 12 Millionen Euro im Pot. Noch nie in den 2.690 Ziehungen von „6 aus 45“ ging es um so viel Geld. Der bisher höchste Einzelgewinn lag bei 9,6 Millionen Euro (12. 8. 2015, gewonnen von einem Wiener).

Ansturm

Samstag zu Mittag war wohl der größte Ansturm auf die Annahmestellen: „Pro Sekunde gehen gerade 350 Tipps bei uns ein“, staunte selbst der Sprecher der Österreichischen Lotterien, Günter Engelhart.

"6 aus 45": Es gibt 8,1 Mio. Zahlenkombinationen

Wahrscheinlichkeit. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Pot geknackt wird, war enorm hoch. Bei insgesamt 8,1 Millionen verschiedenen Zahlenkombinationen gehen die Experten davon aus, dass 80 Prozent der Möglichkeiten getippt werden.

Weihnachtspot

Weihnachten scheint die Megagewinne förmlich anzuziehen. Schon 2014 ging es um 7,5 Millionen Euro bei einem Vierfach-Jackpot. Allerdings kreuzte niemand die richtigen Zahlen an, es wurde ein noch höherer Jackpot daraus.