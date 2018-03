Amoklauf mit Messer auf der Praterstraße

In der Wiener Leopoldstadt ist es am Miwwoch Abend zu einem Amoklauf gekommen. Der Vorfall hat sich um circa 19.45 Uhr auf der Praterstraße im Raum Nestroyplatz ereignet. Ein Unbekannter hat auf der Praterstraße beim U-Bahnaufgang Nestroyplatz auf eine dreiköpfige Familie eingestochen und sie lebensgefährlich verletzt. Danach flüchtete er in Richtung Praterstern, wo eine weitere Person mit einem Messer verletzt wurde, so die Polizei

Festnahme am Praterstern

Im Zuge der Fahndung wurde im Bereich des Pratersterns ein afghanischer Staatsbürger festgenommen, sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer gegen 23.00 Uhr zur APA. Der Mann soll dort einen Tschetschenen mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben.



Ob der Verdächtige auch für die blutige Messerattacke auf die dreiköpfige Familie beim Nestroyplatz verantwortlich ist, war zunächst unklar. Mit Hilfe von Zeugen wollte man dies so rasch wie möglich abklären, so Maierhofer.



Angebliche „Allah"-Rufe Zeuge Robert N. kam um 19.45 Uhr aus dem nahen Gasthaus Nestroy und sah eine gespenstische Szeneri: „Vor dem japanischen Restaraunt lag eine Persn, zwie auf der Fahrbahn, die von Passanten versorgt wurden. Dann kam die Rettung. Ein Mann, der einen Herzstich erlitten haben soll, wurde wiederbelebt. Ein Zeuge brüllte: „Haltet ihn auf, haltet ihn auf." Genau dieser Mann behauptet später gegenüber dem oe24tv-Team eisern, dass der psychotische , dunkel gekleidete Messer-Attentäter, der Richtung Prater­stern davonlief, „Allah, Allah" geschrieen habe. Von Seiten der Polizei gibt es dazu allerdings keinerlei Bestätigung. Die Wirtin eines Gasthaus gegenüber dem Tatort auf Höhe Praterstraße 38 erinnert sich gegenüber ÖSTERREICH: „Plötzlich hörte man Frauen schreien, dann einen Mann, dann wieder ein Frau. Ich hab mich zuerst gar nicht rausgetraut, als sich aber immer mehr Blaulicht näherte, hab ich es doch gewagt. Da sind mehrere Menschen schwer verletzt worden."

Groß-Einsatz

Die Rettung war mit einem Großaufgebot mit insgesamt acht Fahrzeugen vor Ort. Auch der Katastrophenzug der Wiener Berufsrettung war im Einsatz, um allfälligen Personen eine Aufwärmmöglichkeit zu bieten, wie es seitens der Rettung hieß.

Der Verkehr der U-Bahnlinie U1 war infolge der Polizeiaktion wegen der Messerattacke im Bereich Praterstraße-Nestroyplatz kurzzeitig unterbrochen, und zwar von etwa 20.15 bis 20.45 Uhr. Die Züge waren angehalten worden, sagte ein Sprecher der Wiener Linien zur APA. Derzeit fahren die Züge wieder normal und bleiben auch am Nestroyplatz stehen. Man stehe im Kontakt mit der Polizei und befolge deren Anordnungen, es könnten auch kurzfristig Stationen gesperrt werden.