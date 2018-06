Austro-Urlauber (84) begrapscht Frau

Mallorca. Ein Austro-Tourist (84) wurde in Palma de Mallorca wegen sexueller Belästigung auf freiem Fuß angezeigt, nachdem er einer 19-jährigen Kolumbianerin in einem Linienbus bei einer Fahrt um 22.15 Uhr abends auf den Hintern gegriffen hatte. Die junge Frau stellte den 84-Jährigen zur Rede, woraufhin der Chauffeur auf die Situation aufmerksam wurde. Er legte daraufhin einen außerplanmäßigen Stopp ein und rief die Polizei.

Handy. Gegenüber der Exekutive gab der ertappte Pensionist an, dass die junge Frau telefoniert habe und er sie lediglich am Rücken berührt hätte, um zu signalisieren, dass er an ihr vorbeigehen will, berichtet das Internet-Portal Diario de España. Diese Aussage entpuppte sich schnell als Lüge, weil die Polizei das Handy der Kolumbianerin überprüfte und feststellte, dass sie in den zurückliegenden eineinhalb Stunden keinerlei Telefonate damit geführt hatte.

(lae)