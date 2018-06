Blutige Serie: Heuer 30 Frauen ermordet

Schon der Start ins Jahr 2018 verlief blutig: Servicetechniker Boban tötete am 4. Jänner in Wien seine Frau, erwürgte seine zehn­jährige Tochter und sprang ­danach selbst in den Tod. Eine Psychose des Familienvaters führte zum Amoklauf.



Eine klassische Beziehungstat war der Mord an der 43-jährigen Rumänin Ileana K. in Wien. Krankhaft vor Eifersucht stach ihr Ehemann Aleksander (61) Dutzende Male zu. Er glaubte, dass sie ihn betrügt.

Scheidung

Weil seine Frau Monika L. (49) die Scheidung wollte, tötete im Weinviertel (NÖ) der 55-jährige Winzer Andreas L. seine Frau nach 20 Ehejahren. Im steirischen Dollrath rottete der 51-jährige Gerhard S. seine Familie aus: Mutter Christa S. wurde mit Beilhieben umgebracht.

Zerstückelt

Sabine L. (33) wurde in Schwechat von ihrem Ex-Lebensgefährten Timme S. (31) erstochen. Dann fuhr er einfach in den Urlaub. Alfred U. (63), ein Ex-Häftling aus Wien, erwürgte sein Opfer, eine junge Ungarin. Er zerstückelte die Tote, warf die Leichenteile in den Neusiedler See.