Brand! Zwölf Personen im Spital

Bei einem Brand in einem Innsbrucker Mehrparteienhaus sind am Freitag zwölf Personen von der Feuerwehr geborgen worden. Die acht Erwachsenen und vier Kinder waren im oberen Stockwerk in einem Raum eingeschlossen, sagte ein Polizeisprecher der APA. Sie wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Klinik eingeliefert.

Das Feuer war in einem Zimmer eines unteren Stockwerkes in der Mentlgasse ausgebrochen. Die Brandursache war vorerst unklar und Gegenstand von Ermittlungen. Das Feuer konnte inzwischen gelöscht werden.