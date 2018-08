Kneissl heiratete den Unternehmer Wolfgang Meilinger am Samstag in der Südsteiermark. Rund 100 Gäste waren zur der Trauung nach Gamlitz gekommen. Darunter auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ).

Putin, dessen Einladung zur Hochzeit der Aussenministerin in den vergangenen Tagen für Irritationen und Kritik gesorgt hatte, dürfte nur kurz bei der Feier anwesend sein, bevor er zu einem Treffen mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel weiterreist.

Die Polizei hat in und rund um Gamlitz ein Großaufgebot an Kräften aufgezogen. Teils schwer bewaffnete Beamte beobachteten an vielen Stellen entlang der Straße das Geschehen, um Störaktionen zu verhindern. bleiben. Die eigentliche Hochzeits-Location ist das Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße.