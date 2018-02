Explosion bei Feuerwehr-Einsatz

Auf Schlaf mussten knapp hundert Feuerwehrmänner aus dem Raum Hollabrunn in der Nacht auf Dienstag verzichten: In den Abendstunden kurz vor 21 Uhr heulten nämlich die Sirenen, die Mannschaften rückten prompt zu einem Brand in Kleinweikersdorf aus. Der Einsatz wurde selbst für die erprobten Florianis brandgefährlich. Denn nicht nur Temperaturen von minus zehn Grad Celsius und eisglatte Oberflächen machten ihnen zu schaffen.

Einsturzgefahr. Kurz nach dem Löschangriff auf das bereits lichterloh brennende Haus hallte ein lauter Knall durch die Nacht: Im Inneren gelagerte Gasflaschen hatten eine Explosion verursacht. Durch die Erschütterung war das Gebäude stark einsturzgefährdet, ein Kollaps konnte aber zum Glück verhindert werden. Auch ein Übergreifen auf das angrenzende Gasthaus wurde dank des raschen Eingreifens der Feuerwehren vermieden.

Gerettet. Einen Schutzengel hatte die Bewohnerin des Hauses: Sie konnte sich zum Glück noch rechtzeitig vor der Explosion selbstständig ins Freie retten.Großeinsatz bei Hollabrunn: Brand und Explosion hielten die Feuerwehren in Atem.