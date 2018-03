Gewalt nimmt ab, aber mehr Messerdelikte

Wien. Das Innenministerium legt heute, Donnerstag, die Kriminalstatistik 2017 vor. ÖSTERREICH brachte bereits vorab einige Details in Erfahrung: So sollen Gewaltdelikte in Österreich insgesamt rückläufig sein. Überraschend positiv fällt übrigens die Bilanz am Hotspot Prater­stern aus: Hier kam es im vergangenen Jahr gleich zu 50 Prozent weniger Einsätzen als noch 2016.

Während Einbrüche und Gewaltdelikte in ganz Österreich weniger werden, stieg die Zahl der Messerstechereien 2017 an – ÖSTERREICH berichtete in den vergangenen Wochen ausführlich.

Bereits im Dezember ließ das Innenministerium erste Trends durchblicken: So sollen neben Messerstechereien auch die Cyber-Delikte im vergangenen Jahr auf Rekord­höhe gestiegen sein. Die Ermittler registrierten mehr als doppelt so viele Verschlüsselungstrojaner.