Heute geben wir 100 Millionen für Papa aus

Millionen-Umsatz. Laut Handelsdaten aus dem Vorjahr kaufen wir speziell für diesen Tag Geschenke im Wert von 100 Millionen Euro für unsere Papas. Ein Drittel der Österreicher will dafür jedoch nur bis zu 20 Euro ausgeben, jeder Fünfte aber schon 50 Euro.

Aber Mama ist uns mehr wert! Erstens wird der Muttertag in mehr Familien gefeiert (91 %), zweitens geben wir für Mama im Schnitt 45 Euro aus. In Summe sind es heuer am 13. Mai 186 Millionen Euro gewesen.