Ein Teil des Pannenstreifens der Ostautobahn (A4) soll ab Juli bei Staubildung für den Verkehr freigegeben werden. Das kündigte Infrastrukturminister Norbert Hofer (FPÖ) am Mittwoch vor dem Ministerrat gegenüber Journalisten an. Das Projekt soll dann auf ganz Österreich ausgeweitet werden.

Hofer sprach von einem "neuen Projekt". Bei dem Teilstück der Autobahn handle es sich um einen "Hotspot", was die Staubildung anbelangt. Wird der Pannenstreifen freigegeben, steht eine zusätzliche Fahrspur zur Verfügung, begründete der Infrastrukturminister das Vorhaben. Nähere Details gab es dazu nicht.

Zwischen Simmeringer Haide und Knoten Schwechat

In der ersten Juli-Hälfte 2018 startet die ASFINAG auf Initiative des Verkehrsministeriums das Pilotprojekt. Teststrecke ist die A4 Ost Autobahn auf knapp vier Kilometern in Fahrtrichtung Ungarn zwischen der Simmeringer Haide und dem Knoten Schwechat. Die temporäre Freigabe des Pannenstreifens als zusätzliche Fahrspur ist ein internationales Erfolgsmodell. Das zeigen die Erfahrungen aus anderen europäischen Ländern wie Holland, Großbritannien oder Deutschland, wie die ASFINAG in einer Aussendung schreibt.

Das Projekt wurde zwei Jahre lang in Computersimulationen auf der A4, A12 bei Innsbruck und auf der A1 Westautobahn Wallersee bei Salzburg getestet, sagt ein ASFINAG-Experte gegenüber ÖSTERREICH.