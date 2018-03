Zugegeben: Die junge Justizwachebeamtin, in die sich der Insasse der Justizanstalt Simmering verschaute, ist tatsächlich eine Augenweide: jung, blond, ein Cameron-Diaz-Typ. Darüber ­hinaus soll die Schließerin aus Niederösterreich durchaus lebenslustig sein.

Wie die Justiz gegenüber ÖSTERREICH bestätigt, gab es einen Liebesbrief, der vergangene Woche in der Zelle des Insassen W. gefunden wurde. „Dabei hat es sich um einen Annäherungsversuch vonseiten des Häftlings gehandelt, die Justizwachebeamtin hat aber korrekt gehandelt und uns das Ganze umgehend gemeldet“, sagt ein Informant. Dass der Bursche wegen ein paar liebestollen Zeilen nicht nur weg von seiner Angebetenen, sondern gleich in ein anderes Gefängnis verlegt wurde, ist mehr als ungewöhnlich.

Die Ursache mag in den Gerüchten über die junge Justizwachebeamtin liegen: Die soll schon einmal wegen eines engen Naheverhältnisses zu einem Häftling aufgefallen sein. So wird ihr eine Affäre mit einem (Ex-)Insassen nachgesagt, wobei sie mit ihm sogar händchenhaltend in der Öffentlichkeit von einem Vorgesetzten gesehen wurde. (lae)