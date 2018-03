Wie ÖSTERREICH-Leser berichten, dürfte am Wochenende wieder von Salafisten missioniert worden sein. In der Landstraßer Hauptstraße soll unter dem Namen "The final Message" der Koran verteilt worden sein.

Dahinter dürfte der Verein "Fitrah" stehen, der auch unter "Ist das Leben nur ein Spiel?" aktiv war, dem umstrittenen "Iman"-Netzwerk und dem deutschen Pierre Vogel nahesteht.