Noroviren-Alarm: Großeinsatz auf Donauschiff

Brechreiz und Durchfall. Freitagmorgen rückten Einsatzkräfte der Rettung und Polizei zur Schiffsanlegestelle Lindau in Passau, weil an die 100 Passagiere über gesundheitliche Probleme berichteten. Der Notruf ging um 8.20 Uhr ein. 20 Einsatzfahrzeuge machten sich auf dem Weg zur Anlegestelle. Die Passagiere klagten über Brechreiz und Durchfall. Der Notarzt stellte schließlich fest, dass 13 Gäste am Norovirus erkrankt sind, wie die "Passauer Presse" berichtet.

Laut ersten Erkenntissen klagen über 100 Passagiere eines Schiffs über gesundheitliche Probleme. #Rettungsdienst ist mit Großaufgebot vor Ort. Behandlungszelt wird aufgebaut. #Verkehrsbehinderungen halten sich derzeit in Grenzen. Vorsicht in diesem Bereich. #WirSindPolizei — Polizei Niederbayern (@polizeiNB) 13. Juli 2018

Die 13 Patienten wurden zur Behandlung in ein extra Zelt gebracht und nach und nach in das Krankenhaus gebracht. Die anderen Patienten wurden zur ambulanten Behandlung weitergeführt. Das Kreuzfahrtschiff "Amadeus" kam auf der Donau über Ungarn und Österreich nach Passau.