Österreich ist EU-Spitze bei kirchlichen Feiertagen

Sommerwetter und verlängertes Wochenende beziehungsweise Ferienwoche mit einem Urlaubstag weniger dank des Feiertags am Mittwoch (Mariä Himmelfahrt): So gut wie die Österreicher haben es diese Woche nur wenige in der EU. Mit 10 kirchlichen Feiertagen pro Jahr rangieren wir im EU-Vergleich gemeinsam mit Dänemark an der Spitze, zeigt das Forschungsinstitut Agenda Austria auf (siehe Tabelle). Die wenigsten kirchlichen Feiertage hat Irland (4). Inklusive sonstiger gesetzlicher Feiertage kommt Österreich auf 13, Spitzenreiter sind die Slowakei und Bulgarien mit je 15 Tagen.

© Quelle: Europäische Kommission