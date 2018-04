Österreicher in den USA totgefahren

Ein österreichischer Tourist ist nach einem Verkehrsunfall im US-Bundesstaat Arizona seinen schweren Verletzungen erlegen. Der 40-jährige Stefan G. war mit seinem Fahrrad unterwegs gewesen, als er am 5. April in Kingman von einem Pick-up erfasst wurde.

Der Mann war während seines Urlaubs durch die USA geradelt, berichtete der "Daily Miner" am Mittwoch in seiner Onlineausgabe. Nach dem Unfall war der Österreicher nach Las Vegas in das University Medical Center geflogen worden, doch die Ärzte konnten das Leben des 40-Jährigen nicht retten.