Österreichs Atlas der Kriminalität

Ist es sicher, dort wo ich wohne? In welchen Städten werden die meisten Gewalttaten begangen? Die Kriminalitätsstatistik gibt Antworten: ÖSTERREICH hat die Daten zur Kriminalität in allen Bezirken des Landes ausgehoben und analysiert. Wir zeigen Ihnen, wie sicher oder unsicher es an Ihrem Heimatort ist.Wie sicher ist mein Bezirk?

Daten. In zwei Wochen erscheint die neue Kriminalitätsstatistik 2017. Heute zeigen wir anhand der Daten aus dem vergangenen Jahr, wie groß die Kriminalität in Österreich ist. Berücksichtigt werden Straftaten gegen Leib und Leben, also Körperverletzung, Totschlag und Mord, und Straftaten gegen fremdes Vermögen, wie Einbruch, Diebstahl, Sachbeschädigung und Erpressung.

Hotspot Wien: 40 % aller Verbrechen passieren hier

Hotspot. Verbrechens-Hotspot ist die Hauptstadt Wien. Fast 170.000 Gewalt- und Vermögensstraftaten wurden 2016 allein hier begangen (siehe Karte). Das sind 40 Prozent der landesweit rund 425.000 Straftaten dieser Art. Dabei leben in der Hauptstadt mit 1,9 Millionen Menschen nur etwas mehr als 20 Prozent der Einwohner Österreichs (8,8 Mio.).

Dreimal mehr. In Wien wurden fast dreimal mehr Straftaten begangenen als im mit 1,7 Millionen Einwohnern beinahe ebenso bevölkerungsreichen Niederösterreich, das mit 60.000 Gewalt- und Vermögensstraftaten auf Platz 2 liegt. Aber auch innerhalb der Länder zeigen sich teils drastische regionale Unterschiede.Bezirksvergleich: 2.435 Gewalttaten in Favoriten

Bezirksvergleich: 2.435 Gewalttaten in Favoriten

Größte Steigerungen. Wie die Tabelle für Wien zeigt, wurden im Bezirk Favoriten mit 2.435 Gewaltdelikten 2016 die meisten dieser Delikte begangen. Die größte Steigerung an Gewaltdelikten gab es hingegen in Meidling: plus 19,6 %. Das größte Minus gab es in Wien-Alsergrund: –20 %. Hotspot Favoriten: Mit +17,8 % an Vermögensdelikten war hier die Steigerung am größten.