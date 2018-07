Im Zuge der X-Bow Battle -Tage am Salzburgring überreichte KTM einen neuen KTM X-BOW GT an die österreichische Polizei. Der Sportwagen wurde an den Generalsekretär des Innenministeriums Mag. Peter Goldgruber von Hubert Trunkenpolz (CSO KTM) vor Beginn des Rennens übergeben. „Es ist uns eine Ehre, als einziger Automobilhersteller des Landes die österreichische Exekutive mit unserem Leichtgewichts-Sportwagen KTM X-BOW ausrüsten zu dürfen. Das Fahrzeug feiert in diesem Jahr bereits sein zehnjähriges Jubiläum, zieht die Aufmerksamkeit aber wie am ersten Tag auf sich. Wir freuen uns außerordentlich, dass die Polizei die Attraktivität unseres Produktes für Ihre Marketing- und Rekrutierungs-Aktivitäten nutzen wird und wünschen dabei viel Erfolg“, so CSO Hubert Trunkenpolz in einer Aussendung.

Spezielle Lackierung bekommen

Das ohnehin schon beeindruckende Fahrzeug wurde für die laufende Polizei-Rekrutierungskampagne mit einer einzigartigen Lackierung und Polizeiaufdruck versehen. Der ausschließlich in Österreich gefertigte Sportwagen wird bei verschiedenen Events der Kampagne bundesweit zum Einsatz kommen und die Aufmerksamkeit junger Bewerberinnen und Bewerber auf sich ziehen „Stehen sie erst einmal bei uns am Stand oder kommen auf der Straße auf uns zu, ergeben sich automatisch Möglichkeiten, ihnen die Attraktivität des Polizeiberufs näherzubringen“, sagte Goldgruber. „Wir werden das Fahrzeug auch für interne Events nutzen. Wir wissen, dass auch viele Polizistinnen und Polizisten sich über die Möglichkeit freuen, mit diesem Fahrzeug ihr fahrerisches Können unter Beweis stellen zu können“, sagt der Leiter der Kommunikationsabteilung, Mag. Alexander Marakovits, der die Marketing-Aktivitäten im Rekrutierungsbereich verantwortet.

Der KTM X-Bow GT ist mit 300 PS auf 847 Kilogramm ein echter Supersportwagen. Das ausschließlich in Österreich gefertigte Fahrzeug überzeugt durch Fahrdynamik, High-Tech sowie Optik und punktet zusätzlich in Sachen Sicherheit.