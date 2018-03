Praterstraßen-Täter: Schlägerei im Häf'n

Jafar S., der mutmaßliche Attentäter von der Praterstraße, lieferte sich in der Justizanstalt Josefstadt eine wüste Schlägerei. Der Afghane attackierte sechs Justizwachbeamte und brach einem sogar den kleinen Finger. Der 23-Jährige wurde nun auf die Psychiatrische Abteilung auf der Baumgartner Höhe überstellt.

Sein zweiter Anwalt Wolfgang Blaschitz, der den Afghanen neben der Top-Verteidigerin Astrid Wagner vertritt, wollte Jafar S. in der Früh aufsuchen und erfuhr dort von den neuesten Geschehnissen.

Afghane beschimpft Österreich als "schlecht"

In seiner Zelle schilderte Jafar S. zuvor, warum er auf die Arztfamilie (67,56 und die 17-jährige Tochter) eingestochen hat. "Ich bin an ihnen vorbeigegangen und sie haben mich ausgelacht. Das habe ich nicht ertragen." Seit er in Österreich ist, laufe für ihn alles nur schief. Wie berichtet, beschimpft er das Land, in dem er 2015 einen Asylantrag gestellt hat, als "schlecht". Schnell rutschte er in die Drogenszene ab, verbüßte eine Haftstrafe und gab zweimal vor, in die Heimat zurückkehren zu wollen.

Überall sah er nur noch "Teufelsleute"

Was angezweifelt werden darf. Vielmehr wollte Jafar S., für den die Unschuldsvermutung gilt, beim Bundesamt für Asyl die Heimkehrerpauschale kassieren. Um sich mit noch mehr Drogen vollzudröhnen.

Auf der Straße war der junge Afghane jedenfalls als äußerst rabiat bekannt. Doch niemand fand sich, um den 23-Jährigen abzuschieben. Zuletzt flog er aus einem Caritas-Heim und strich durch die Stadt. Überall sah er "Teufelsleute", die ihn verführen wollten, angeblich soll es vor dem Blutbad eine homosexuelle Attacke gegeben haben. Diese Aussage zur Polizei konnte aber bis dato nicht verifiziert werden.

Mehr in Kürze.