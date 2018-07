Die Gewerkschaft erhöht ihre Schlagzahl. Nach der Riesendemonstration mit 100.000 Protestierenden am Samstag stehen heute als Maßnahme gegen den 12-Stunden-Tag bei den ÖBB alle Räder still.



Zwischen 6 und 9 Uhr früh finden 200 Dienststellen­versammlungen der Teil­gewerkschaft Vida statt. Dadurch kommt es Montagfrüh zu massiven Verspätungen und Zugausfällen. Betroffen sind neben Zügen auch die S-Bahnen und die Postbusse. Die ÖBB rechnen mit totalem Chaos: „Es wird ganz schlimm“, so ein Sprecher am Sonntag. Die Bahn hat eine Informationsseite eingerichtet, um die Reisenden über die Zugausfälle und Verspätungen aktuell zu informieren.

Hotspots der Proteste in Wien und in Graz

Hotspots der Proteste sind Wien – hier unter anderem die Drehscheibe Hauptbahnhof – und Graz, wo sich auch die städtischen Verkehrsbetriebe den Protestmaßnahmen anschließen. Aber auch in allen anderen Landeshauptstädten und Pendlerbahnhöfen drohen massive Verspätungen und Ausfälle.



Die Gewerkschaft bittet um Verständnis der Reisenden. „Die Regierung lässt uns mit ihrer arbeitnehmerfeindlichen Politik keine andere Wahl“, heißt es. Es sei ihre Pflicht, die Bediensteten über die „bevorstehenden Verschlechterungen im Arbeitszeitgesetz zu informieren“.

Vereinzelte Zugausfälle in Wien und Niederösterreich



Die Betriebsversammlungen bei den ÖBB am Montag in der Früh haben in Niederösterreich vereinzelte Zugausfälle zur Folge gehabt. Bundesbahnen-Sprecherin Juliane Pamme bezeichnete die Lage auf dem Hauptbahnhof in St. Pölten vorerst als "sehr ruhig". "Gravierende Einschränkungen" gab es ihren Angaben zufolge in den Ballungszentren Wien und Graz.



Es sei "bisher nichts anders als sonst", teilte Pamme kurz nach Beginn der von 6.00 bis 9.00 Uhr angesetzten Betriebsversammlungen auf Anfrage aus der niederösterreichischen Landeshauptstadt mit.



Die Sprecherin berichtete u.a., dass ein REX aus St. Pölten nach Scheibbs nicht verkehrt sei. Bis 9.00 Uhr fielen nach ihren Angaben auf der Strecke Salzburg - Wien zudem alle "langsamen" RJ-Verbindungen (jene mit Stopps nicht nur in den Landeshauptstädten, Anm.) aus.

Auch in Wien kam es zu mehreren Ausfällen von S-Bahnen und Regionalzügen, sowie Fernzügen. So wurde ein Railjet von Wien nach Zürich gestrichen und auch ein Railjet von Salzburg nach Wien.



Proteste auch in Spitälern, Handel und Tourismus

Da die Regierung die Möglichkeit zum 12-Stunden-Tag bereits am Donnerstag im Parlament beschließen will, könnte jetzt ein Streiksommer auf die Österreicher zukommen. Proteste gibt es in der Industrie: Voest, Böhler, OMV und Andritz sind wie Spitäler und Pflegebereich betroffen. Dabei soll es aber zu möglichst wenig Einschränkungen für Patienten kommen. Nach den ÖBB könnte es auch bei der Flugüberwachung Austro Control zu Protesten kommen. Das würde zu massiven Flugausfällen während der EU-Präsidentschaft führen.

Deborah Knob

Kurz sieht keine Notwendigkeit für weitere Verhandlungen

Bundeskanzler und ÖVP-Obmann Sebastian Kurz sieht bei der Arbeitszeitflexibilisierung keine Notwendigkeit für weitere Verhandlungen. Das Gesetz sei "ein gutes". Nun sei es wichtig, "Falschinformationen" auszuräumen und Ängste, die geschürt worden seien, zu nehmen, erklärte Kurz am Montag im Ö1-"Morgenjournal".



Die Klubobmänner von ÖVP und FPÖ haben zuletzt noch "Präzisierungen" am Gesetzesentwurf vorgenommen, "damit vieles nicht absichtlich falsch verstanden werden kann". Die Normalarbeitszeit bleibe bei 40 Stunden, betonte er weiters

Wir informieren Sie natürlich über alle Entwicklungen im Live-Ticker.