Rottweiler „Mauser“ mit Zug entführt

Es geschah am Valentinstag – da soll Rottweiler „Mauser“ gegen 15.30 Uhr von einem Obdachlosen aus Salzburg in der Rudolf-Zeller-Gasse in Liesing entführt worden sein. Das 35-jährige „Herrchen“ war mit Mauser auf dem Weg zum Arzt, als er in der Straßenbahn einen 30-Jährigen kennenlernte. Die beiden kamen ins Gespräch und der Salzburger begleitete das Duo zum Arzt.

Dort soll der neue „Freund“ angeboten haben, während des Arzttermins von Christian B. auf den Rüden aufzupassen. Als der Hundebesitzer jedoch die Praxis verließ, fehlte von den beiden jede Spur. B. erstattete sofort Anzeige.

Mauser verletzt. Neuesten Hinweisen zufolge soll sich der Kidnapper mit dem Vierbeiner in Salzburg befinden. Er wurde sowohl in einem Tierfachhandel als auch in Bahnhofsnähe gesichtet. Mauser soll verletzt sein – er soll beim Gehen gehinkt haben und einen weißen Verband an der Pfote getragen haben. Die Familie bittet den Täter (der unter seinen Augen auffällige Tränen tätowiert hat), Mauser abzugeben. Auch anonym bei einem Tierheim. Für Hinweise sind 1.000 Euro ausgesetzt. Info-Telefon: 0699/11010792. (sia)