So glücklich ist Österreich

Jammern ist zwar hierzulande ein Volkssport – trotzdem gehören die Österreicher zu den glücklichsten Europäern. Das zeigt anlässlich des bevorstehenden Weltglückstags am 20. März jetzt eine Umfrage der ING-DiBa in 13 Ländern Europas, den USA und Australien. Ergebnis: 68 % der Österreicher bezeichnen sich als vollkommen oder größtenteils glücklich. Das ist nach den Luxemburgern und Niederländern der höchste Wert in Europa.



Verantwortlich für den hohen Happiness-Grad in Österreich ist vor allem Vorarlberg, wo 85 % glücklich sind. Die wenigsten Glückspilze leben in Wien (64 %). Gefragt wurde übrigens auch, inwieweit Geld zum Glück beitrage. Nicht unwesentlich: 74 % der Österreicher mit einem Spargut sagen: Ich bin glücklich.

Bundesländer im Glücks-Vergleich