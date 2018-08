Sorge um ORF-Analyst Peter Filzmaier

In der "ZiB 2" am Montagabend sollte ORF-Politik-Profi Peter Filzmaier das Sommergespräch mit Peter Pilz analysieren. Doch dann die Überraschung: ORF-Anchor Armin Wolf bittet die ZiB 2-Zuseher um Verständnis, Politologe Filzmaier falle für die Analyse aus. "Er sollte heute nach einer längeren Erkrankung wieder bei uns im Studio sein, hatte allerdings unmittelbar vor der Sendung einen heftigen Fieberschub und muss sich entschuldigen. Wir wünschen ihm von dieser Stelle aus gute Besserung und alles, alles Gute", sagt Wolf in der Sendung.

Wie oe24 nun aus dem Umfeld erfuhr, wurde Peter Filzmaier mit der Rettung ins Spital gebracht. Offenbar dürfte es sich also um einen sehr heftigen Fieberschub gehandelt haben. Als Ersatz-Analyst sprang der ORF-Innenpolitik-Chef Hans Bürger ein, der das Sommergespräch mit Listengründer Pilz schließlich analysierte.