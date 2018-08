Strand-Verkäufer belästigt Österreicherin (14) sexuell

Cádiz. In der südspanischen Stadt Cádiz, in Andalusien/Spanien, kam es zu einem sexuellen Übergriff. Eine 14-jährige Österreicherin wurde von einem perversen Getränke-Verkäufer unsittlich berührt und geküsst. Die sexuelle Belästigung passierte am Strand "Playa de la Victoria", an dem die junge Österreicherin mit ihrer Oma unterwegs war. Die Polizei konnte einen Mann bereits festnehmen.

Die Tat soll sich vergangenen Mittwoch zugetragen haben, wie spanische Medien berichten. Augenzeugen konnten die Attacke beobachten und schlugen Alarm. Das Mädchen und ihre Großmutter gingen zur Polizei. Da die Zeugen genaue Angaben zu dem Täter machen konnten, wurde er rasch ausgeforscht und festgenommen.