Teenager nach Scooter-Sturz schwer verletzt

Eine 14-Jährige ist am Donnerstag bei einem Unfall mit ihrem E-Scooter in Brixen im Thale (Bezirk Kitzbühel) schwer verletzt worden. Laut Polizei war die Jugendliche auf einer Gemeindestraße unterwegs, als sie an einer Kreuzung beim Abbiegen, vermutlich aufgrund der regennassen Fahrbahn, seitlich wegrutschte und zu Sturz kam.

Die 14-Jährige wurde dabei im Bereich des Unterschenkels schwer verletzt und mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus nach St. Johann in Tirol geflogen. Eine gleichaltrige Freundin, die sich ebenfalls am Scooter befand, erlitt mehrere Verletzungen im Bereich des rechten Beines. Sie wurde mit der Rettung zu einem Arzt gebracht.