Trend: Lehrer als Traumjob bei Schülern

Lehrermangel dürfte in den nächsten Jahren wohl nicht zu befürchten sein. Immer mehr Schüler in Österreich erwarten eine Rückkehr ins Klassenzimmer als Lehrer. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Montag präsentierte Sonderauswertung der PISA-Studie 2015. Insgesamt 5,2 Prozent der heimischen 15-Jährigen rechnen demnach damit, später Lehrer zu werden (OECD-Schnitt: 4,2 Prozent). Das ist mehr als doppelt so viel wie bei der PISA-Erhebung 2006 (2,4 Prozent).

Am häufigsten an eine spätere Lehrer-Berufslaufbahn glauben demnach die Schüler in Irland (11,8 Prozent), Südkorea (10,7 Prozent) und Luxemburg (9,9 Prozent). Nach Japan (6,7 Prozent) kommt dann bereits eine Gruppe mit Österreich, der Schweiz, Griechenland, Australien, Spanien, der Türkei und Großbritannien mit Werten zwischen fünf und sechs Prozent. Kaum eine Zukunft im Klassenzimmer sehen dagegen die Jugendlichen in Lettland, Kanada, Dänemark, Portugal. Estland und Schweden mit Werten um die Ein-Prozent-Marke.

Unterschiede zwischen Männern und Frauen

In fast allen Ländern erwarten mehr Frauen als Männer eine berufliche Zukunft als Pädagogen. In Österreich ist der Abstand zwischen den Schülerinnen (8,2 Prozent) und den Schülern (2,3 Prozent) dabei vergleichsweise recht groß. Ausnahmen bilden lediglich Japan, wo sogar etwas mehr Männer als Frauen mit einer Lehrerkarriere rechnen, und Portugal mit Geschlechtergleichstand.