UFO-Alarm über Österreich

Mysteriöse Lichter ließen zahlreiche Österreicher in der Nacht auf den 26. Dezember staunen. Viele vermuteten, dass es sich dabei um ein UFO handelt, doch auch von einem Weihnachtswunder wurde gesprochen. In den sozialen Netzwerken fand man Dutzende von spektakulären Aufnahmen.



Auch der Steirer Gerald Reczek stellte noch in der Nacht auf Dienstag seine Fotos auf Facebook. Er lüftete auch sogleich das Geheimnis um das rätselhafte Lichterspektakel. Es soll sich dabei um eine russische Interkontinentalrakete, die zu Testzwecken abgeschossen worden war, handeln.

Doch nicht nur in Österreich konnte man das Phänomen am nächtlichen Himmel beobachten. Auch Aufnahmen aus Ungarn, Tschechien, Rumänien oder Polen fanden sich schnell im Internet.