Wirbel um Sex-Dreh an der Donau

"Fitnesshaserl" sorgt für Aufregung. Die 20-jährige Jasmin, alias "Gymbunny" zeigte sich in einem Video-Clip beim Sex an der Donau, in der Nähe zur oberösterreichischen Grenze. Im Hintergrund des Titelbildes zum Video ist ein Donau-Schiff zu sehen. "Public Sex an der Donau – 3 Mal erwischt!", schreibt sie als Titel zu den Bildern. Und: "Heute war ich mal wieder richtig geil – und so machte ich mir ein Date an der Donau aus dem dem Vorwand, nur chillen zu wollen …"

Das dürfte aber nicht allen gefallen. Der Bürgermeister sagt gegenüber der Passauer Neuen Presse" über "Gymbunny": "Was hinter verschlossenen Türen passiert, geht mich nichts an. Sexualität gehört zum Leben. Aber wenn solche Filme an öffentlichen Plätzen gedreht werden, kann ich das nicht gutheißen."