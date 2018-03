Zug kracht gegen Auto: Lenker tot

In Rosenburg (Bezirk Horn) kam es am Samstag zu einem folgenschweren Unfall. Ein Pkw-Lenker übersah beim Überqueren der Kamptalbahn einen herannahenden Personenzug der ÖBB. Der Lenker (18) erlitt durch den Crash so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort verstarb.

Die restlichen drei Pkw-Insassen mussten mit Verletzungen ins Landesklinikum Horn gebracht werden. Die Zug-Passagiere blieben unverletzt.

Durch die Bergungsarbeiten musste die Bahnstrecke mehrere Stunden gesperrt werden.