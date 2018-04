Alles spricht für einen Mord

Weiterhin für Rätsel sorgt der Fund einer Frauenleiche im Neusiedler See, etwa 800 Meter vom Ufer entfernt. Wie berichtet, waren beide Beine bis zum Rumpf, beide Unterarme und der Kopf abgetrennt worden.



2. Tauchgang

Als sich die Polizeitaucher der EKO Cobra am Freitag im Bereich der Ruster Bucht (Bezirk Neusiedl am See) auf die Suche nach weiteren Spuren und den fehlenden Gliedmaßen begaben, stießen sie unweit der ersten Fundstelle auf den Kopf.



Schollen-Theorie

Aufgrund der Hautverfärbung vermutet die Polizei, dass der Körper „seit Monaten“ im Wasser gelegen sein dürfte. Die Eisschollen-Theorie, die seit dem Fund kursiert, wonach Eisbewegungen im Winter bei einer möglicherweise Ertrunkenen derartige Verstümmelungen hervorgerufen haben könnten, klingt abenteuerlich.



Obwohl die Polizei angibt, dass in alle Richtungen ­ermittelt wird, zeichnet sich bereits ab, dass schon längst Mordermittlungen im Gange sein müssen. Ein Suizid oder ein Unfall dürften wohl ­ausscheiden. In Kooperation mit der ungarischen Polizei werden derzeit die Vermisstendateien durchgegangen. Auch eine Obduktion wurde in Auftrag gegeben. Hierfür wurde ein Gerichtsmediziner aus Wien beauftragt.