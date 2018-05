Ein Brand in einem Umspannwerk in Rotenturm (Bezirk Oberwart) hat am Mittwochabend für einen halbstündigen Stromausfall im Bezirk Oberwart gesorgt. Mehr als 60 Gemeinden waren betroffen, teilte ein Sprecher der Landessicherheitszentrale Burgenland heute, Donnerstag, auf Nachfrage der APA mit. Der Löscheinsatz der Feuerwehren Rotenturm und Unterwart dauerte knapp zwei Stunden.