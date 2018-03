Jung-Papa verhindert Bankraub

Der Held des Tages ist der 29-jährige Burgenländer Daniel Braunstein. Er sah am Montag gegen 10.30 Uhr beim Verlassen einer Bankfiliale der Sparkasse in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) zwei maskierte Männer vor dem Geldinstitut.

Daniel Braunstein zu ÖSTERREICH: „Zuerst dachte ich, dass es sich um einen schlechten Scherz handelt. Nachdem ich aber genauer hingeschaut hatte, verständigte ich per Handy die Polizei“, erzählt der 29-jährige Papa eines sieben Monate ­alten Kindes. Unmittelbar bevor das Duo (19, 20) die ­Filiale betreten konnte, nahmen es Beamte der Inspektion Parndorf fest.

Die beiden Täter kamen als Kriminaltouristen

Die Slowaken, die ihre Gesichter mit Sonnenbrillen, Kapuzen sowie einem Tuch verdeckt hatten und eine Softgun bei sich trugen, sind geständig, einen Raubüberfall auf die Bank geplant zu haben. Die Kriminaltouristen sind mit dem Auto der Freundin des 19-Jährigen aus der Slowakei angereist. Das Duo wurde in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert. Es wurde niemand verletzt.