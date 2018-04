Rätsel um zerstückelte Tote von Rust

Wieder ganz am Anfang stehen die Ermittlungen im Fall des in der Ruster Bucht gefundenen Torsos sowie der abgetrennten Gliedmaßen, die am Tag darauf im Neusiedler See entdeckt wurden – und die laut Obduktion eindeutig zusammengehören. Die Frage jedoch, wer die zerstückelte Tote ist und welches Verbrechen dahintersteckt, bleibt spannend.

Denn die beiden Spuren nach Ungarn haben sich als kalt herausgestellt. Bei einer handelte es sich um Fanni N., ein TV-Sternchen, das zuletzt im ­November in Budapest gesehen wurde. Ein DNA-Abgleich mit einer Haarlocke zeigte: Sie ist nicht die Tote von Rust. Dasselbe soll auch für Judith K., einer verschwundenen Physiotherapeutin (40) aus Darnozseli gelten. Ihr Ex-Mann ist Fleischerhauer, gegen den der Verdacht besteht, dass er die Frau zerstückelt hat. Auch sie sei laut Insider-Informationen auszuschließen. Jetzt wenden sich die Ermittler verstärkt heimischen Vermisstenfällen vor allem in der Ostregion zu.