Rätselhafter Unfall am Neusiedler See

Am Neusiedler See ist es am Sonntag zu einem Unfall beim Kitesurfen gekommen. Nach Angaben der Landessicherheitszentrale (LSZ) Burgenland wurde eine Frau verletzt. Sie wurde mit dem Notarzthubschrauber C3 ins Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen und in den Schockraum eingeliefert.



Über den Unfallhergang war zunächst nichts Näheres bekannt. Zu dem Einsatz am Nordstrand von Podersdorf waren neben dem Hubschrauber und der Polizei ein Notarzteinsatzfahrzeug aus Frauenkirchen und ein Rettungswagen angerückt.