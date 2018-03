Silber-Schuh-Räuber überfällt Wettbüro

Donnerstagnacht überfiel ein maskierter und bewaffneter Mann mit silbernen Schuhen ein Wettbüro in Eisenstadt. Er forderte von den Angestellten Geld. Dem Täter wurde eine Bargeldsumme in bisher noch nicht bekannter Höhe übergeben. Der Räuber flüchtete in unbekannte Richtung.

Alle verfügbaren Polizisten im Bezirk im Einsatz

Von der Polizei wurde sofort eine Alarmfahndung ausgelöst. Dabei waren alle verfügbaren Polizeikräfte des Bezirkes auch Diensthunde und ein Hubschrauber mit Nachtsichtgerät im Einsatz. Die Fahndung blieb ohne Erfolg.

Der Beschreibung nach handelte es sich dabei um einen Mann, 170 cm bis 180 cm groß. Er trug eine Sturmhaube und war bekleidet mit einem grauen Parka, darunter einen auffällig blauen Kapuzensweater. Auffällig waren beim Täter auch die silberfarbenen Turnschuhe.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Raubgruppe des Landeskriminalamtes Burgenland übernommen. Bei dem Raubüberfall wurden keine Personen verletzt.