Ein Badeunfall hat sich gestern, Sonntag abend in Andau (Bezirk Neusiedl am See) ereignet. Ein laut Landessicherheitszentrale (LSZ) 26-jähriger Mann war nach einem Sprung ins Wasser nicht mehr aufgetaucht, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando Neusiedl am See. Der untergegangene Badegast wurde nach etwa 35 Minuten gefunden. "Der Patient war vor Ort stabil", so ein Sprecher der LSZ zur APA.

"Die Alarmierung erfolgte kurz nach 19 Uhr", berichtete der Sprecher heute, Montag. Aufgrund der Wassertiefe des Badesees von rund neun Metern schlugen erste Rettungsversuche durch Badegäste und der Feuerwehr Andau fehl, so das Bezirksfeuerwehrkommando. Ein Taucher der Feuerwehrtaucher Burgenland konnte den 26-Jährigen schließlich nach kurzer Zeit im Wasser lokalisieren und ans Ufer bringen. Die Reanimation war erfolgreich. Der Mann wurde mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 9 ins Krankenhaus Eisenstadt geflogen, hieß es.