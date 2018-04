Zerstückelte Tote: Judith oder Fanni?

Wie ÖSTERREICH aus vertraulicher Quelle bestätigt bekam, gibt es im Fall des in der Ruster Bucht entdeckten Torso – zu dem später auch der abgetrennte Kopf und die Gliedmaßen gefunden wurden – zwei ganz konkrete Spuren nach Ungarn. Und beide Fälle sind hochspektakulär.

Da wäre erstens der seit November verschwundene TV-Star Fanni N., der durch eine ungarische Big-Brother-Show bekannt geworden war. Zuletzt wurde die 24-Jährige zusammen mit einem Freund auf einer Geburtstagsparty in Budapest gesehen, wo die Schöne, die auch als Escort-Girl arbeitete, zu viele Drogen erwischt haben soll und kollabierte. War es eine Überdosis oder wurde sie danach getötet? Wurde Fanny zerstückelt und im Neusiedler See „entsorgt“? Als Hauptverdächtiger sitzt in Budapest jedenfalls ein Nachwuchs-Politiker namens Laszlo B. in Haft.

Leichenteile längere Zeit in Kühltruhe aufbewahrt

Die zweite, noch viel heißere Spur führt nach Mosonmagyarovar nahe Nickelsdorf. Dort verschwand 2014 die Physiotherapeutin Judith K., die in Trennung von ihrem Mann Janos N. lebte und die heftig mit ihm über die Obsorge um die gemeinsamen Kinder stritt. Der Ex holte sie am 27. Mai ab – seitdem ist die 40-Jährige verschwunden. Zwar wurden Teile einer weiblichen Leiche – Lunge und Herz – im Garten des Fleischers Janos N. in Darnozseli gefunden, doch beim Prozess im Jahr 2016 wurde er im Zweifel freigesprochen, weil die durch Salzsäure zerstörten Leichenteile nicht zu 100 Prozent Judith zugewiesen werden konnten. Hat der Fleischer die restlichen Teile zerstückelt, in einer Kühltruhe aufbewahrt und erst jetzt im Neusiedler See abgelegt? Was für diese Spur spricht: Dem Torso von Rust sollen mehrere innere Organe fehlen!

R. Kopt